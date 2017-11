Mais de metade dos casos de anemia deve-se a falta de ferro

A falta deste nutriente atinge cerca de um em cada três portugueses adultos.



A anemia causada pela deficiência de ferro aumenta o risco de mortalidade.



A maior dos casos não está diagnosticado. Cansaço, queda do cabelo e unhas partidas são alguns dos sintomas a que devemos estar atentos.



O médico Pedro Lobo do Vale refere que um simples hemograma permite identificar o problema.



A anemia provocada pela falta de ferro é a mais frequente.



Contudo pode também ser sintoma de doenças mais graves, como cancro do intestino ou do estômago.



Daí que o diagnóstico seja fundamental sobretudo em idades avançadas.