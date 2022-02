Mais de quatro mil pessoas em frente à embaixada russa, em Lisboa, contra a guerra

Vladimir Putin foi o alvo principal dos manifestantes.







A concentração foi promovida por algumas juventudes partidárias e partidos, e começou cerca das três da tarde e foi juntando ao longo da tarde milhares de pessoas, portugueses e ucranianos maioritariamente, que pediram o fim da invasão russa e a paz na Ucrânia.





Fora os protestos a existência de negociações são no entender do ministro português dos Negócios Estrangeiros um passo importante e positivas.



Esta segunda-feira há assembleia geral especial das Nações Unidas para discutir o conflito na Ucrânia.A reunião que começa às três da tarde foi ontem aprovada para contornar o veto russo no conselho de segurança.Mais de 350 civis ucranianos morreram até agora na guerra. O conflito já causou quase mil e 700 feridos.De fora destas contas estão o número de baixas entre as forças armadas da Ucrânia.Do lado russo, Moscovo não divulgou até agora qualquer informação sobre baixas entre as tropas.