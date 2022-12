Mais de sete mil enfermeiros apresentaram pedido de escusa de responsabilidade

Só na região centro, o número das declarações ultrapassa as cinco mil. A maioria dos pedidos surgiu no Hospital de Leiria.



A zona sul é a segunda região com mais pedidos de escusa, sendo o Hospital Garcia de Orta em Almada o que apresenta a situação mais grave.



Esta declaração foi disponibilizada pela Ordem dos enfermeiros, no caso destes profissionais considerarem ter demasiado doentes a cargo, isentando-os de uma possível responsabilidade civil ou até criminal.