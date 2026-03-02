EM DIRETO
Mais de um terço dos concelhos têm planos municipais de Emergência e Proteção Civil desatualizados

Há mais de uma centena de planos municipais de Emergência e de Proteção Civil desatualizados em mais de um terço dos municípios do território continental.

Foto: António Antunes - RTP

Entre os planos que deveriam estar revistos, 15 nem constam na página da Proteção Civil, a exemplo da de Alcácer do Sal, refere o Jornal de Notícias desta segunda-feira.
Sara Araújo de Almeida - Antena 1

Estes planos são elaborados pelas autarquias e aprovadas pelas assembleias municipais e depois vão à aprovação da Proteção Civil e são publicados em Diário da República.

As autarquias contactadas pelo Jornal de Notícias referem que alguns destes planos estão apenas à espera da luz verde da Proteção Civil ou da publicação em Diário da República.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recebe os planos dos municípios, mas não tem capacidade nem para exigir a revisão, nem para chamar a atenção dos municípios que têm os planos em falta.


