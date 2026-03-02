País
Mais de um terço dos concelhos têm planos municipais de Emergência e Proteção Civil desatualizados
Há mais de uma centena de planos municipais de Emergência e de Proteção Civil desatualizados em mais de um terço dos municípios do território continental.
Entre os planos que deveriam estar revistos, 15 nem constam na página da Proteção Civil, a exemplo da de Alcácer do Sal, refere o Jornal de Notícias desta segunda-feira.Sara Araújo de Almeida - Antena 1
Estes planos são elaborados pelas autarquias e aprovadas pelas assembleias municipais e depois vão à aprovação da Proteção Civil e são publicados em Diário da República.
As autarquias contactadas pelo Jornal de Notícias referem que alguns destes planos estão apenas à espera da luz verde da Proteção Civil ou da publicação em Diário da República.