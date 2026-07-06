Mais de uma centena de concelhos em perigo máximo. Situação de alerta mantém-se

Os concelhos em perigo máximo de incêndio rural pertencem aos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado e elevado todo o restante território de Portugal continental, à exceção de 19 concelhos do litoral dos distritos de Leira, Lisboa, Coimbra, Aveiro e Porto, numa altura em que Portugal continental enfrenta uma onda de calor.

O incêndio de Vouzela, o mais significativo dos últimos dias, está controlado mas ainda há risco de reacendimento. Permanecem no terreno mil operacionais.



Este incêndio começou às 3 da manhã de quinta-feira e já quiemou 13 mil hectares de floresta, entre os distritos de Viseu e de Aveiro. As autoridades e população começam agora a contabilizar os prejuízos.

O incêndio que deflagrou ontem em Valdreu, no concelho de Vila Verde já está dominado. Este incêndio numa àrea de floresta chegou a ter três frentes ativas.



No terreno continuam pela manhã de segunda-feira 121 operacionais apoiados por 35 veículos.

Em alerta

Portugal deverá manter-se em alerta esta semana por causa do calor e dos incêndios. O ministro da Administração Interna explica que os meios estão a ser colocados de forma a garantir uma resposta rápida.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 17 graus em Leiria e os 26 em Castelo Branco e Portalegre e as máximas entre os 24 (Aveiro) e os 42 (em Évora).

Por causa do tempo quente, o IPMA pôs os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre sob aviso vermelho até às 23h00 de hoje, passando depois a laranja até às 09h00 de quarta-feira.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente continuação de tempo quente com céu pouco nublado ou limpo e aumento temporário de nebulosidade nas regiões do interior durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada.

A previsão aponta ainda para vento em geral fraco predominando do quadrante oeste, tornando-se fraco a moderado a partir da tarde, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro em alguns locais do litoral Norte e Centro e descida de temperatura no litoral Norte e Centro, sendo acentuada da máxima.