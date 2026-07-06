Mais de uma centena de concelhos em perigo máximo. Situação de alerta mantém-se
Mais de uma centena de concelhos do interior norte e centro estão hoje em perigo máximo de incêndio, bem como 10 concelhos dos distritos de Évora, Beja e Faro, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O incêndio de Vouzela está controlado, mas persistem os riscos de reacendimento.
Os concelhos em perigo máximo de incêndio rural pertencem aos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Portalegre, Évora, Beja e Faro.
O IPMA colocou ainda em risco muito elevado e elevado todo o restante território de Portugal continental, à exceção de 19 concelhos do litoral dos distritos de Leira, Lisboa, Coimbra, Aveiro e Porto, numa altura em que Portugal continental enfrenta uma onda de calor.
O incêndio de Vouzela, o mais significativo dos últimos dias, está controlado mas ainda há risco de reacendimento. Permanecem no terreno mil operacionais.
Este incêndio começou às 3 da manhã de quinta-feira e já quiemou 13 mil hectares de floresta, entre os distritos de Viseu e de Aveiro. As autoridades e população começam agora a contabilizar os prejuízos.
O incêndio que deflagrou ontem em Valdreu, no concelho de Vila Verde já está dominado. Este incêndio numa àrea de floresta chegou a ter três frentes ativas.
No terreno continuam pela manhã de segunda-feira 121 operacionais apoiados por 35 veículos.
Em alerta
Portugal deverá manter-se em alerta esta semana por causa do calor e dos incêndios. O ministro da Administração Interna explica que os meios estão a ser colocados de forma a garantir uma resposta rápida.
O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 17 graus em Leiria e os 26 em Castelo Branco e Portalegre e as máximas entre os 24 (Aveiro) e os 42 (em Évora).
Por causa do tempo quente, o IPMA pôs os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre sob aviso vermelho até às 23h00 de hoje, passando depois a laranja até às 09h00 de quarta-feira.
O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
O IPMA prevê para hoje no continente continuação de tempo quente com céu pouco nublado ou limpo e aumento temporário de nebulosidade nas regiões do interior durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada.
A previsão aponta ainda para vento em geral fraco predominando do quadrante oeste, tornando-se fraco a moderado a partir da tarde, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro em alguns locais do litoral Norte e Centro e descida de temperatura no litoral Norte e Centro, sendo acentuada da máxima.