Mais de uma dezena de voos cancelados de e para a Madeira

Segundo os dados disponíveis no `site` do aeroporto da Madeira, pelas 07:45 já tinham sido canceladas 11 partidas e 11 chegadas de voos.

Na informação disponível no `site`, é indicado que as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) até sábado.

É pedido aos passageiros que confirmem sempre o estado do seu voo antes de se dirigirem ao aeroporto.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu para hoje aviso laranja (o segundo mais grave) por causa do vento na costa norte, prevendo-se rajadas até 130 quilómetros por hora.

O aviso está ativo pelo menos até às 18:00, baixando depois para amarelo.

Já para a agitação marítima, o IPMA emitiu o aviso mais grave (vermelho) a partir das 21:00 de hoje até às 18:00 de sábado.