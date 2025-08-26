Mais demolições no Talude: moradores têm 48 horas para abandonar bairro

Há uma nova ordem, emitida pela Câmara de Loures, para despejos no bairro do Talude Militar. Em causa estarão quatro barracas reerguidas pelos moradores, que têm quarenta e oito horas para abandonar o bairro.

A decisão foi divulgada num edital da autarquia.



No documento a que a RTP teve acesso, a Câmara garante que as barracas têm "impactos extremamente gravosos" ao nível da "segurança, salubridade e saúde pública".



O executivo municipal defende que os moradores não têm de ser ouvidos sobre o despejo, por se tratar de uma "decisão urgente", e não se responsabiliza por "prejuízos materiais ou pessoais".



A Câmara avisa, ainda, que, caso NÃO abandonem o espaço, os moradores em causa ficam sujeitos a uma ação judicial pelo crime de desobediência. A Câmara de Loures volta, assim, a insistir na demolição de barracas, depois de ter causado polémica, por ter desalojado dezenas de famílias.