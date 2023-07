"Mais problemas que soluções". Negociações entre médicos e Ministério sem acordo à vista

. Na quinta-feira, ao fazer o balanço do derradeiro de três dias de greve dos clínicos do Serviço Nacional de Saúde, Roque da Cunha insistiu na ideia de que

Depois da greve de três dias convocada pelo SIM, que, segundo a estrutura, teve uma adesão a rondar os 90 por cento, a partir do dia 1 de agosto é a vez da FNAM.

. Por outro lado, a proposta que enquadra um novo modelo de dedicação em pleno ao SNS acarreta "condições altamente penosas", desde logo 300 horas de trabalho extraordinário., antecipava ontem o dirigente sindical, olhando à ronda negocial. Uma posição reiterada na manhã desta sexta-feira, à chegada ao Ministério da Saúde., frisou Roque da Cunha."Estamos no processo negocial, vamos continuar de peito aberto e cá estaremos, no futuro, para apresentar uma contraproposta", acrescentou.O Sindicato Independente dos Médicos mantém, por agora, as greves regionais e dos médicos internos marcadas para agosto e setembro, avisando que





A greve dos médicos internos está agendada para os dias 16 e 17 de agosto. Já as greves regionais têm início a 9 e 10 de agosto no centro do país e chegam ao fim a 20 e 21 e setembro a norte. Na Madeira, o Governo Regional chegou a um entendimento com as estruturas sindicais. Decorrem ainda as greves promovidas pelo SIM ao trabalho extraordinário dos médicos de família e à “produção adicional” nos hospitais, que terminam a 22 de agosto.

"Falta de respeito por médicos e utentes"

Também, enfatizou à RTP, esta manhã, a presidente da FNAM, Joana Bordalo e Sá., a coincidir com uma concentração frente ao Ministério da Saúde.O ministro da Saúde quis reafirmar-se, na quinta-feira, comprometido com um diálogo construtivo. Manuel Pizarro sustentou, todavia, que este deve ocorrer em negociações, por oposição ao espaço mediático.Por sua vez, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, adiantou que a proposta remetida aos sindicatos abrange a generalização das unidades de saúde familiar modelo B e o novo regime de dedicação plena ao SNS, tidas como prioridades do Executivo.



c/ Lusa