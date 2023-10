Mais queixas contra atuação das polícias. "Há uma grande exigência da parte dos cidadãos"

De acordo com um relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna, as queixas contra a atuação das polícias quase duplicaram em seis anos. Segundo o ministro, este aumento começa por se explicar com o facto de que 2020 e 2021 foram anos de pandemia e, por isso, "houve uma diminuição muito significativa da exposição ao risco e das participações".



"Contudo, há também uma grande exigência da parte dos cidadãos (...). É por isso que também apostámos cada vez mais na própria formação que é dada na Escola de Polícia, assim como no Instituto de Ciências Policiais. Apostámos em duas dimensões: por um lado, a dimensão da preparação da exigência para os direitos cívicos (...), capacitando as nossas forças (...) para o exercício da autoridade proporcional e adequada às necessidades do uso da força e da autoridade; por outro lado, temos em curso a proteção dos próprios polícias em relação às agressões de que são vítimas", afirmou José Luís Carneiro.





bodycams que protegem as próprias forças de autoridades (...) e ao mesmo tempo protege os cidadãos em relação ao uso eventualmente desproporcionado da parte dos polícias". Entrevista na íntegra ao ministro da Administração Interna



Mais de 550 novos agentes da PSP concluem, esta terça-feira, a formação na Escola da Polícia, assim como 220 novos chefes da polícia também finalizam o curso.

, admitiu José Luís Carneiro, quando questionado sobre a falta de profissionais efetivos."No ano que passou entraram mais de 920 polícias para a Polícia de Segurança Pública, entraram cerca de 1.500 militares para a Guarda Nacional Republicana", enumerou, acrescentando que com o juramento dos novos agentes, que decorre esta tarde em Torres Novas, cerca de 580 jovens que se vão comprometer a dar "a sua própria vida para a salvaguarda das nossas liberdades, direitos e garantias".

Ainda com a entrada, na quarta-feira, de 220 militares para a GNR completam-se as "mil entradas" nesta força de segurança.



, explicou o ministro da Administração Interna.Admitindo que "há questões que prejudicam" a atratividade da profissão, o governante garantiu que está a ser trabalhado umAlém disso, já este ano,, adiantou, explicando que, por exemplo, para "estes jovens que hoje terminam a sua formação" foram adquiridos edifíciosSobre a conjugação de esforços e cooperação entre PSP e GNR, José Luís Carneiro afirma ser "essencial".