Mais seis entidades aderem a projeto Igreja + Segura do Grupo Vita

Em comunicado, o organismo da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) adianta que, além das referidas, a Fundação Santa Rafaela Maria, a Paróquia de Santa Isabel, a Catequese do Patriarcado de Lisboa e o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil são as entidades que assinam na segunda-feira a Carta de Compromisso de adesão à "Rede Igreja +Segura".

"Este momento representa mais um passo significativo na consolidação da Rede Igreja + Segura, reforçando o compromisso coletivo com a prevenção, a proteção e a promoção de ambientes seguros para crianças, jovens e adultos vulneráveis", refere o comunicado assinado pela coordenadora do grupo, Rute Agulhas.

A CEP criou o Grupo Vita em maio de 2023 para acompanhar as situações de abuso na Igreja Católica em Portugal. Além de receber denúncias, o grupo tem trabalhado na prevenção dos abusos e no acompanhamento de vítimas e agressores.

O projeto Igreja +Segura foi lançado pelo Vita em novembro do ano passado e a sua primeira fase passa pela assinatura da Carta de Compromisso, através da qual as entidades concordam, por exemplo, com a participação em "ações de sensibilização e capacitação" e a criação de condições para ouvir eventuais vítimas.

Os Secretariados de Educação Moral e Religiosa Católica das Dioceses do Porto e de Bragança-Miranda, assim como nove instituições de ensino e saúde das Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora (Colégio Luso-Francês, Colégio CBE, Externato Santa Margarida, Escola Superior de Saúde de Santa Maria, Centro Social Nossa Senhora das Graças, Casa de Acolhimento CBE, Hospital Santa Maria, Colégio de Lourdes e Casa do Cruzeiro -- Airó) são entidades que já aderiram ao projeto.

A segunda fase do projeto consiste na atribuição pelo Vita do "Selo Protetor Igreja +Segura", que, após uma auditoria independente, certifica a concretização dos compromissos assumidos pelas entidades.