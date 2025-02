Mais vagas nos cursos de Medicina "não vão resolver o problema de fundo"

Foto: Benoit Tessier - Reuters

O bastonário da Ordem dos Médicos considera pouco significativo o aumento de vagas nos cursos de Medicina, a partir do próximo ano letivo. Carlos Cortes diz que não é com este aumento de vagas que se resolve a falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde.

Por decisão do Governo, haverá mais 130 lugares nas universidades para futuros médicos - uma subida de 6,7 por cento.



Carlos Cortes defende que o problema da falta de médicos só será resolvido com a capacidade de reter os médicos no Serviço Nacional de Saúde.