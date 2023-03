Mais vozes dentro da Igreja contrariam o Cardeal Patriarca de Lisboa

Foto de Jomarc Nicolai Cala na Unsplash

O Bispo auxiliar de Braga e o reitor do seminário Maior de Coimbra lembram que há diretivas claras do Papa Francisco que ditam que, quando um sacerdote é acusado e essa acusação é forte, o padre deve ser retirado automaticamente de funções.