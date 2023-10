Mamadou Ba conhece sentença por difamação

Nas alegações finais do julgamento, em Lisboa, o Ministério Público (MP) pediu a condenação de Mamadou Ba a uma pena de multa.", referiu a procuradora do MP, sublinhando queEm causa está uma frase escrita por Mamadou Ba na rede social X (antigo Twitter), na qual o ativista antirracismo considerou Mário Machado uma das figuras principais do homicídio do cidadão cabo-verdiano Alcindo Monteiro em 1995 no Bairro Alto.Segundo a procuradora, Mamadou Ba conhece o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça sobre o caso da morte de Alcindo Monteiro, segundo o qual Mário Machado não foi condenado pelo homicídio do cidadão cabo-verdiano.A advogada de Mamadou Ba, Isabel Duarte, pediu a absolvição do seu cliente e lembrou que Mário Machado é "um nazi e um criminoso assumido" e que interveio indiretamente na morte do cidadão cabo-verdiano, tendo antes disso participado com um bastão em várias agressões a outras pessoas de raça negra.