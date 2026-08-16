Manada de vacas ajuda na prevenção de incêndios na Serra da Estrela com pastor virtual

Não há pastor ou cão para guiar o gado: é a tecnologia que faz a vigilância, com uma espécie de pastor virtual.



Em Gouveia, na Área Integrada de Gestão da Paisagem do Aljão, a URZE, uma associação florestal, tenta desta forma fazer o caminho para a prevenção de incêndios florestais.



O objetivo é alargar o projeto, que se desenvolve em cooperação com a Cooperativa de Arcos de Valdevez, aos agrupamentos de baldios da região. Para já, o tempo é de treino, com uma coleira em cada animal que vai dando informações.



As vacas cachenas são nativas do Gerês. Custam cerca de 500 euros por cabeça e as coleiras vêm da Nova Zelândia, que têm um custo idêntico. A aplicação que gere o gado foi desenvolvida em Espanha.



Estes animais comem as infestantes mimosas, difíceis e onerosas de eliminar pela mão do homem.