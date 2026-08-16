Manada de vacas ajuda na prevenção de incêndios na Serra da Estrela com pastor virtual

Manada de vacas ajuda na prevenção de incêndios na Serra da Estrela com pastor virtual

Uma manada de vacas nativas do Gerês está na região da Serra da Estrela a ajudar na prevenção de incêndios florestais. Estão em treino em Gouveia e são controladas por um pastor virtual.

RTP /
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Não há pastor ou cão para guiar o gado: é a tecnologia que faz a vigilância, com uma espécie de pastor virtual.

Em Gouveia, na Área Integrada de Gestão da Paisagem do Aljão, a URZE, uma associação florestal, tenta desta forma fazer o caminho para a prevenção de incêndios florestais.

O objetivo é alargar o projeto, que se desenvolve em cooperação com a Cooperativa de Arcos de Valdevez, aos agrupamentos de baldios da região. Para já, o tempo é de treino, com uma coleira em cada animal que vai dando informações.

As vacas cachenas são nativas do Gerês. Custam cerca de 500 euros por cabeça e as coleiras vêm da Nova Zelândia, que têm um custo idêntico. A aplicação que gere o gado foi desenvolvida em Espanha.

Estes animais comem as infestantes mimosas, difíceis e onerosas de eliminar pela mão do homem.
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