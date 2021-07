Mandado de detenção. Luís Filipe Vieira suspeito de "crimes de fraude" para delapidar Benfica SAD, Novo Banco e o Estado

para delapidar o património da Benfica SAD, o Novo Banco e o Estado português, "quer em sede de arrecadação de impostos quer em sede de financiamento público ao fundo de resolução e ao mecanismo de acordo de capital contingente".Para prosseguir a fraude, segundo o Ministério Público,, empresas essas criadas no estrangeiro, para - com recurso a documentos falsos - transferir quantias para as empresas de Luis Filipe Vieira em Portugal.O procurador Rosário Teixeira, que lidera esta investigação, diz que o empresário de futebol e o presidente do Benfica firmaram um acordo para garantir que Bruno Macedo participasse sempre nas operações, nas quaisEm causa estão as transferências de pelo menos três jogadores, dois paraguaios: Derlis Gonzalez, Claudio Correia e o brasileiro, César Martins.Segundo o MP,Com base nestes factos, o juiz Carlos Alexandre autorizou buscas à residência de Bruno Macedo em Braga, à casa de Luis Filipe Vieira e à SAD do Benfica.Em comunicado, a PGR esclarece queque podem determinar medidas coação diferentes do termo de identidade e residência.No processo investigam-se negócios e financiamentos em montante total superior a 100 milhões de euros, que poderão ter acarretado elevados prejuízos para o Estado e para algumas das sociedades.Em causa estão factos ocorridos, essencialmente, a partir de 2014 e até ao presente.