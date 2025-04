Manifestação da CGTP pede mais 150 euros para todos e salário mínimo nos mil euros

Manuel de Almeida - Lusa

Manifestação da CGTP sai à rua e pede mais 150 euros para todos e salário mínimo nos mil euros



Centenas de pessoas manifestam-se hoje, em Lisboa, em defesa de mais salário e melhores pensões, numa iniciativa convocada pela CGTP.



A marcha começou na Praça do Príncipe Real e termina no Cais do Sodré, e integra uma jornada de luta nacional que incluiu concentrações no Porto e em Coimbra.



No arranque do protesto, o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, explicou à Lusa porque é imperativo mudar o rumo do país



A central sindical reivindica um aumento salarial de, no mínimo 150 euros para todos os trabalhadores, e a subida do salário mínimo nacional dos atuais 870 euros para mil euros.



Vários setores, como o comércio, serviços e hotelaria, avançaram com pré-avisos de greve para garantir a participação dos trabalhadores.