Manifestação da extrema-direita. Detido ex-juiz Fonseca e Castro

O líder do partido Ergue-te, Rui Fonseca e Castro, foi detido pela PSP no Largo de São Domingos, em Lisboa.Antes da detenção, a PSP avisou o ex-juiz de que estava a incorrer num crime de desobediência. Momentos depois Fonseca e Castro acabou por se entregar, criando momentos de tensão, o que exigiu a intervenção do dispositivo policial para conter a agitação.





Mais de uma centena de apoiantes de grupos de extrema-direita como o Habeas Corpus e o 1143 gritaram: "prendem um, prendem todos".



A seguir à detenção do líder do Ergue-te, a PSP deteve um outro homem por "resistência e coação", disse à Lusa fonte da PSP, acrescentando que ambos foram levados para a esquadra.



Depois de a Praça do Martim Moniz ter sido ocupada, desde as 15:00, por manifestantes contra a iniciativa da extrema-direita, o partido Ergue-te decidiu fazer a concentração num local próximo, no Lardo de São Domingos, no Rossio, com o apoio do movimento Habeas Corpus, bem como do grupo de extrema-direita 1143, liderado por Mário Machado, que acabou também detido, já depois de Fonseca e Castro.