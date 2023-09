Manifestação pela habitação. "É normal perante crise emergencial estes movimentos"

Foto: João Marques - RTP

Ouvido pela Antena 1, o geógrafo e investigador na área da Habitação Luís Gonçalves Mendes alerta para o desespero que muitas pessoas estão a viver.



O professor e investigador no Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa considera que as medidas do Governo são pouco ambiciosas. Luís Gonçalves Mendes acrescenta que o pacote Mais Habitação sofre de um pecado original e fala na não revogação da lei do arrendamento de 2012 criado no tempo de Assunção Cristas.



A maior parte dos protestos começa às 15h00, mas há manifestações agendadas também para o período da manhã.