Manifestação pelo povo palestianiano termina em Lisboa com "Grândola, Vila Morena"

Durante hora e meia, milhares de manifestantes percorreram as ruas entre os Restauradores e a Praça do Duque da Terceira, no Cais do Sodré.

A música e as palavras de ordem estiveram presentes ao longo de todo o percurso, efusivamente registado por turistas que foram sendo surpreendidos pelo colorido da manifestação.

No Cais do Sodré, junto a um palanque da central sindical CGTP, os manifestantes cobriram parte do chão com bandeiras, uma delas gigante, da Palestina, e ouviram as palavras de algumas das organizações que promoveram esta ação de solidariedade.

Isabel Camarinha, do Conselho Português para a Paz e Cooperação, sublinhou a forte participação na manifestação, tanto em Lisboa como no Porto, demonstrando que "os portugueses estão com a Palestina".

"Israel persiste na continuação da sua ação criminosa", disse, referindo que desde o início do cessar-fogo Israel violou o acordo mais de 500 vezes, além de "impedir a entrada de ajuda humanitária".