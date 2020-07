Manifestações contra morte de Bruno Candé e vítimas do racismo

”, refere um comunicado divulgado na noite de terça-feira.De acordo com a nota da FUA, as manifestações de sexta-feira decorrerão em Lisboa, às 18h00, com ponto de encontro no Largo de São Domingos, e em Coimbra, às 18h30, na Praça 8 de Maio.No sábado, os protestos prosseguem no Porto, às 16h00, na Avenida dos Aliados, e em Braga, também às 16h00, na Avenida Central.Bruno Candé, de 39 anos, foi baleado, no sábado, por outro homem, de 76 anos, em Moscavide, no concelho de Loures, distrito de Lisboa.Em comunicado divulgado no mesmo dia, a família disse que o ator “foi alvejado à queima-roupa” e que o suspeito da morte de Bruno Candé já o tinha “ameaçado de morte três dias antes, proferindo vários insultos racistas”.O ator era casado e tinha três filhos menores.O suspeito do homicídio, que se remeteu ao silêncio quando foi ouvido na manhã de segunda-feira, no Tribunal de Loures, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, adiantou à agência Lusa fonte judicial.

Também na terça-feira, o grupo Ação Cooperativa – Artistas, Técnicos e Produtores, uma entidade que surgiu na área da cultura, em contexto de resposta à crise provocada pela pandemia, colocou "online" uma petição, na qual exige ao Governo a disponibilização de um subsídio vitalício para a família de Bruno Candé.