Os habitantes de Albufeira percorreram as ruas da cidade com cartazes e gritos contra o racismo, para deixar a mensagem de que é seguro andar nas ruas do Algarve e que a cidade precisa da vinda dos trabalhadores. Ao fim da tarde, elementos do grupo 1143, de extrema-direita, percorreram as mesmas ruas com palavras de ódio contra os imigrantes.