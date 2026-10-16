País
Manifestações no Porto. Oposição critica resposta da polícia e do Governo
O Governo diz que não vai ceder aos gritos nas ruas e que o problema da habitação não se resolve com bandeiras da Palestina. Palavras do ministro dos Assuntos Parlamentares, num debate sobre o aumento do custo de vida, onde a esquerda condenou a resposta à manifestação no Porto.
O debate era sobre o agravamento do custo de vida, a pedido do PCP. Passou pela resposta à manifestação no Porto, do primeiro-ministro e da polícia.