Manifestantes aprovam novos protestos para sábado

Em comunicado, o movimento da "Acampada de Lisboa" adianta que foi convocada uma manifestação "contra a especulação e pelo direito à habitação" no próximo sábado, dia 24 de outubro, a começar no Marquês de Pombal, em Lisboa.





A manifestação “Não temos casa, montamos tendas!” deverá partir da rotunda do Marquês de Pombal às 15h00 e terminar na Praça do Rossio pelas 19h00.





No mesmo comunicado, o movimento elenca várias exigências, desde logo a "reversão da lei do arrendamento", a menor aquisição de habitação por parte de fundos imobiliários, o aumento de habitação pública ou ainda a aplicação de tetos às rendas.





"O governo não dá soluções à crise da habitação e apenas reprime aqueles que lutam por uma casa digna. Por isso, ocupamos as ruas pelo direito à manifestação, o direito à habitação e contra a especulação imobiliária", refere o movimento.



Esta sexta-feira, o Rossio estava tranquilo.

Protesto no Porto começa com marcha





O movimento pela habitação aprovou, em assembleia popular, no Porto, uma manifestação para o próximo sábado, com início na Praça da Batalha, às 16h00.



Perante cerca de 150 pessoas que, resistindo ao frio, acompanhavam a assembleia, os elementos do movimento colocaram à votação a manifestação, apelando à participação do máximo de pessoas.



A CGTP e a UGT foram, posteriormente, convidadas a juntarem-se à concentração de sábado, que já seguiu para autorização junto da Câmara Municipal do Porto.

Sindicatos espanhóis e portugueses em contacto

Unai Sordo, secretário-geral da CCOO (Comisiones Obreras) e maior central sindical espanhola, revelou, esta quinta-feira, estar em contacto com Portugal para que se junte à greve pelo direito à habitação, convocada em Espanha para 11 de novembro. "Seria histórica", manifestou.





Em entrevista à RTVE e à agência EFE, Unai Sordo adiantou que uma eventual greve geral ibérica se chamaria “Saramago”, homenageando o escritor português que viveu e morreu no país vizinho.



"Andamos a construir alianças pela habitação a nível europeu há anos e também com outros continentes e vemos com entusiasmo este despertar da população europeia, que há muito tempo aceitava que as nossas condições de vida tinham de piorar”, acrescentou Alicia del Rio, porta-voz do Sindicato dos Inquilinos de Madrid.



