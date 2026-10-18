Manifestantes no Porto querem ser contactados pela câmara por e-mail e não individualmente

João Silveira explicou que o gabinete de Pedro Duarte contactou um dos elementos do movimento para uma reunião, mas essa pessoa "não representa mais do que um indivíduo".





O movimento exige que qualquer contacto da autarquia seja feito para o e-mail oficial do grupo - portoacampada@gmail.com.

, afirmou o porta-voz do movimento, João Silveira, em declarações aos jornalistas.Esta posição do movimento surge depois de,"O nosso objetivo é que, de facto, se o Pedro Duarte quiser contactar connosco tem de contactar pelos canais oficiais, nomeadamente pelo e-mail para ficar tudo registado", insistiu o porta-voz.João Silveira ressalvou que o movimento é "organizado e sério" e tem como único propósito resolver a crise da habitação e, para isso, precisam da câmara municipal.Depois de terem pernoitado esta noite na Praça D.João I, onde ainda permanecem, o porta-voz revelou que o movimento está a elaborar um caderno reivindicativo para apresentar e que deverá ficar concluído em breve.