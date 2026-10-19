Manifestantes no Porto vão convidar Pedro Duarte para falar com eles na praça

"Ficou decidido que as tendas vão permanecer, vamos continuar aqui a acampar, portanto, vamos continuar a pernoitar aqui", assinalou a porta-voz do movimento, Maria João Calisto, em declarações aos jornalistas no domingo à noite.

Além disso, a porta-voz do movimento explicou que, na Assembleia Popular da Habitação, ficou ainda decidido convidar formalmente o presidente da câmara, Pedro Duarte, para vir falar com os manifestantes à praça.

"Vamos enviar um e-mail com o convite formal, portanto, esperamos que seja aceite e que se possa deslocar aqui até porque está mesmo aqui ao lado", frisou.

Maria João Calisto sublinhou que o objetivo do movimento é encontrar soluções que dignifiquem as condições de vida de toda a gente.

No domingo à tarde, em declarações aos jornalistas, Pedro Duarte disse aguardar uma resposta do movimento pela habitação ao convite feito para uma reunião, estando as portas da autarquia "sempre abertas".

"Na quinta-feira, o meu gabinete contactou os organizadores [da manifestação] no sentido de podermos promover uma reunião para podermos dialogar sobre o problema da habitação e o convite mantém-se", afirmou o autarca.