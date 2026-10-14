Manifestantes pela habitação no Porto vão montar tendas para continuar protesto

Manifestantes pela habitação no Porto vão montar tendas para continuar protesto

Os manifestantes concentrados desde sábado na Praça D. João I, no Porto, vão manter-se concentrados e vão voltar a montar tendas no local esta noite, conforme decidido hoje em assembleia popular, revelou o porta-voz Pedro Manuel.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Pedro Granadeiro - Lusa

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Em declarações após a manifestação, seguida de assembleia popular, que reuniu mais de 500 pessoas naquela praça da baixa portuense, Pedro Manuel revelou que a vontade das pessoas, ditada por braço no ar, "foi que continuassem o protesto [contra a crise na habitação]na praça e, novamente, a dormir em tendas".

"Convocamos o povo para decidir se querem que acampemos para continuar a protestar. O povo quer, vamos acampar, estamos a levantar as tendas", revelou o jovem estudante de jornalismo, que estimou em cerca de 60 as tendas que irão ser montadas nas próximas horas para, dessa forma, continuarem o protesto.

Questionado se não temem nova investida, na quinta-feira de manhã, da Polícia Municipal para retirar as tendas, o porta-voz admitiu que "a expectativa, infelizmente, é essa", lamentando que a polícia, de quem disse terem "recebido apoio individual", enquanto instituição esteja "a mando da câmara que protege os interesses que causam a crise que estão a combater".

Sobre a legitimidade para continuarem o protesto na praça, Pedro Manuel assumiu terem "autorização para manifestação até dia 20", argumentando, sobre a questão das tendas "terem o mesmo tipo de autorização que tinha a polícia da câmara quando veio cá retirar as tendas, que é nenhuma, porque não apresentaram ordem de dispersão formal e mantém as tendas apreendidas num processo totalmente feito à margem da formalidade e da burocracia legal".

Outra expectativa do grupo de jovens em protesto desde sábado, no Porto, é a de "continuarem a crescer e não só no Porto", afirmando que estão a apelar para que o mesmo possa "acontecer em outras cidades, como já está convocado em Lisboa para sábado".

"O apoio que temos é popular, temos indivíduos de todas as áreas, espetro político, temos idosos, jovens, crianças, trabalhadores, estudantes, temos pessoas de vários partidos que vêm, não institucionalmente, mas pessoalmente, porque esta é uma luta de todos, é uma luta de todos os portugueses, todos os que vivem em Portugal, que querem habitar em Portugal, em Espanha, Itália, França, é uma luta geral", insistiu.

Na manhã de segunda-feira, a Polícia Municipal retirou as cerca de 50 tendas que estavam armadas naquela praça.

Na segunda-feira, a Câmara garantiu que o acampamento em protesto contra os preços da habitação estava a ocupar indevidamente o espaço público, razão pela qual foi retirado pelas autoridades.

Em comunicado, a autarquia indicou que "a ocupação da Praça D. João I através da instalação de um acampamento foi avaliada pelas entidades competentes e forças de segurança, a quem cabe atuar em conformidade com a lei, não permitindo a ocupação ilegal e degradação do espaço público".

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