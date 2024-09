"Manifesto dos 50" quer novo PGR escolhido fora do Ministério Público

Foto: Lusa

Numa altura em que Belém e São Bento já discutem o sucessor de Lucília Gago à frente da Procuradoria-Geral da República e com a atual PGR a terminar o mandato daqui a menos de um mês (no dia 12 de outubro), os promotores do chamado "Manifesto dos 50", um grupo de subscritores que defende uma reforma no setor da justiça, vem a público propor um conjunto de dez critérios para a escolha do novo Procurador-Geral da República.