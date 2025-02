Manifesto dos 50 sublinha preocupação do PGR em valorizar o Ministério Público

A titular da pasta da Educação entre 2005 e 2009, no primeiro Governo de José Sócrates (PS), falava à saída de uma audiência de uma delegação do Manifesto dos 50 com Amadeu Guerra, na Procuradoria-Geral da República, em Lisboa.

"Foi uma conversa muito amigável. Os subscritores do Manifesto do 50 têm em comum com o senhor procurador-geral a preocupação com a credibilidade do Ministério Público, com a sua representação externa, com a valorização da sua imagem", afirmou Maria de Lurdes Rodrigues.

A morosidade do sistema de justiça e a hierarquia no seio do Ministério Público foram outras das preocupações partilhadas.

"O senhor procurador não tem nenhuma hesitação relativamente ao entendimento de que o Ministério Público é uma instituição hierarquizada e que é nesses moldes que deve funcionar", saudou.

A antiga ministra da Educação anunciou ainda que foi marcada uma nova reunião com Amadeu Guerra para que o trabalho continue.

O Manifesto dos 50 foi apresentado em maio de 2024 e exige um "sobressalto cívico" por uma reforma urgente da Justiça.

Inicialmente com 50 subscritores, o movimento conta atualmente com mais de cem personalidades das áreas da política, advocacia e literatura, entre outras.