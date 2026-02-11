Mantém-se risco de cheias na região de Aveiro

"Devido à manutenção de condições hidrometeorológicas adversas na área geográfica do distrito de Aveiro, com particular ênfase nos municípios da região de Aveiro, permanece o risco de continuidade das situações de cheia/inundação", refere um comunicado divulgado ao final da tarde.

Até ao momento, segundo a mesma nota, não se registaram vítimas mortais ou feridos graves, sendo as ocorrências mais relevantes cortes de via, quedas de árvores e de algumas estruturas/muros de suporte e danos em algumas habitações.

A nota dá ainda conta da necessidade pontual de realojamento de algumas pessoas, adiantando que todas as situações estão a ser acompanhadas pelos Serviços Municipais de Proteção Civil, agentes de proteção civil e organismos de apoio dos vários patamares.

O Comando Sub- Regional recomenda à população que siga as orientações das autoridades e que evite a circulação e permanência em locais próximos das zonas afetadas pelas inundações/cheias/deslizamentos.

"Atendendo ao corte dinâmico de várias vias rodoviárias na Região de Aveiro, pela evolução das inundações/cheias, continua a apelar-se aos cidadãos para que não circulem nas referidas vias, dado o risco envolvido", conclui a nota.

A Comissão Distrital de Proteção Civil de Aveiro ativou na terça-feira, pelas 18:00, o Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil devido ao risco de agravamento das situações de cheia/inundação.