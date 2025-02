"Mantenho a minha posição". Ventura insiste em castração química "para pedófilos ou abusadores de menores"

“Tive a oportunidade já de transmitir a Nuno Pardal que a posição do partido era inflexível nesta matéria e que tinha que imediatamente renunciar a todos os lugares que ocupe em função do partido ou derivado do mandato do partido”, afirmou.



Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, André Ventura anunciou que o partido abriu “um processo interno para que seja averiguada toda a circunstância”, considerando que o caso "é grave" e é suficiente para levar à expulsão de Nuno Pardal Ribeiro do partido.







"Eu vou exigir consequências desde este primeiro momento", reagiu.



Questionado se os membros e representantes do partido não deviam ter um maior escrutínio, André Ventura respondeu que são "pessoas que não tem cadastro nenhum criminal"."São pessoas que não têm problemas com a Justiça e depois têm problemas com a Justiça. O que distingue isto é os presidentes de partidos que os protegem, que olham para o lado", continuou, referindo a Luís Montenegro em relação a Miguel Albuquerque.O Chega tem casos como o de Nuno Pardal Ribeiro e, na opinião de André Ventura,

"Têm de sair", continuou, acrescentando que a reação do partido é a de "intolerância ao crime".

O líder do Chega já defendeu, em diferentes ocasiões, a castração química como punição para crimes de índole sexual. Considerando as acusações contra o deputado municipal por prostituição de menores, Ventura repetiu a sugestão anteriormente declarada:

"Eu não tenho dois critérios. Acho mesmo que nós, na política, temos de ser coerentes. Se defendemos que os crimes contra menores são abjetos, não podemos dizer que há castração química para uns e não há para outros", repetiu.

", sublinhou ainda.E essa, na ótica de Ventura, "é a diferença" entre os líderes partidários:André Ventura afirmou ainda estar chocado com o processo e as acusações do Ministério Público, conhecidas esta quinta-feira, mas que isso "reforça" a ideia de que é necessária a castração química e de agradecer à Justiça "por fazer o trabalho de escrutínio".Dirigindo-se aos jornalistas disse:

"Obrigado por fazerem o trabalho de escrutínio e de investigação, doa a quem doer e leve as consequências a quem levar".







“Para mim é um caso suficientemente grave para que haja um procedimento interno dessa natureza”, defendeu, afirmando que o partido não pode “ter uma cara para dentro e outra para fora”.



E deixou um recado “ao país todo e para dentro do partido também”: “o Chega é intolerante com o crime, o Chega tem tolerância zero para o crime, seja ele cometido por quem for”.



“E, portanto, nós não temos um critério para uns e outro critério para outros, sejam membros do partido, dirigentes, deputados municipais, autarcas, seja o que for. Crimes desta natureza, desta gravidade, têm que ter uma consequência imediata, esta consequência imediata é o abandono e a renúncia de todos os cargos que são ocupados”, indicou.



Nuno Pardal foi eleito deputado municipal do Chega nas últimas autarcas, mandato ao qual tenciona renunciar. Era também vice-presidente da distrital de Lisboa, cargo que já deixou, e ainda conselheiro nacional. O deputado municipal do Chega acusado pelo Ministério Público de dois crimes de prostituição de menores agravados cometidos contra um rapaz de 15 anos, que conheceu no Grindr, uma aplicação usada para convívio entre homossexuais.



Uma vez que o partido defende a castração química de pedófilos, o líder do Chega foi questionado se este caso se incluiria e respondeu que “quem é abusador de menores deve ser castrado”, independentemente de quem for.