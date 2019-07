Partilhar o artigo Manuais do 1.º ciclo só serão reutilizáveis em 2022 Imprimir o artigo Manuais do 1.º ciclo só serão reutilizáveis em 2022 Enviar por email o artigo Manuais do 1.º ciclo só serão reutilizáveis em 2022 Aumentar a fonte do artigo Manuais do 1.º ciclo só serão reutilizáveis em 2022 Diminuir a fonte do artigo Manuais do 1.º ciclo só serão reutilizáveis em 2022 Ouvir o artigo Manuais do 1.º ciclo só serão reutilizáveis em 2022

Tópicos:

Reutilizáveis, Manuais,