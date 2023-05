Manual de prevenção do tabagismo na escola exorta alunos a refletir

Este manual, da autoria do médico João Diegues e da enfermeira Vânia Luís, pensado para 20 sessões, distribuídas por três anos, esteve em experiência nas escolas do concelho de Palmela, no ano letivo de 2013/2014, com resultados animadores.

A diretora do programa nacional para a prevenção e controlo do tabagismo da Direção-Geral de Saúde, Emília Nunes, dá exemplos.





O manual vai ser entregue nas escolas, mas também pode ser descarregado por qualquer pessoa na página da DGS. Surge numa altura em que o impacto da lei do tabaco não é avaliado a fundo há mais de uma década.







Uma avaliação deveria acontecer de cinco em cinco anos, segundo a lei, mas o concurso para um novo estudo acabou por não ser adjudicado.A diretora do programa para a Prevenção e Controlo do tabagismo da Direção-Geral de Saúde refere ao jornalque o último relatório detalhado foi feito em 2011.Emília Nunes esclarece que a lei foi sendo discutida em várias reuniões do grupo técnico criado pela DGS depois das alterações que teve em 2015 e 2017.