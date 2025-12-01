Manuel Pedro, histórico militante do PCP, morre aos 94 anos

"O Secretariado do Comité Central do Partido Comunista Português informa com profunda mágoa e tristeza o falecimento, aos 94 anos, de Manuel Pedro, resistente antifascista e militante comunista, e transmite às suas filhas, netas e bisnetos as suas sentidas condolências", lê-se num comunicado.

Nascido em Lisboa a 19 de Agosto de 1931, Manuel Pedro era membro do PCP desde 1956, tendo entrado para os quadros de funcionários do PCP em maio de 1959. Esteve preso por três vezes, tendo totalizado 11 anos de prisão.

"Em todas elas enfrentou com grande coragem o embate com os esbirros da PIDE [Polícia Internacional e de Defesa do Estado]", salientou o partido.

O PCP destaca ainda que, "com uma vida entregue ao partido, ao seu ideal e projecto, Manuel Pedro é um exemplo de coragem, frontalidade e firmeza, exemplo de militante inteiramente dedicado aos interesses dos trabalhadores e do povo, na luta diária por um Portugal democrático, tendo sempre presente a construção do socialismo e do comunismo".



O corpo de Manuel Pedro estará em câmara ardente esta segunda-feira a partir das 17h30, na capela da Boa Hora, na Ajuda, em Lisboa.



O funeral realizar-se-á amanhã, dia 2 de dezembro, saindo pelas 13h30 para o cemitério de Barcarena, onde será cremado pelas 14h40.

c/ Lusa