Manuel Pizarro é o novo ministro da Saúde

“Na sequência da proposta do Primeiro-Ministro, o Presidente da República conferirá posse amanhã, sábado 10/9, ao novo Ministro da Saúde, Dr. Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro, pelas 18h00, no Palácio de Belém", pode ler-se na nota no sítio oficial da presidência.

Manuel Pizarro sucede assim a Marta Temido que apresentou a demissão do cargo de ministra na semana passada. Apesar do pedido de demissão, o primeiro-ministro António Costa pediu à ministra para manter funções até à conclusão do diploma que regula o Serviço Nacional de Saúde, que foi apresentado na última quinta-feira.







Manuel Pizarro era neste momento eurodeputado, tendo substituído Carlos Zorrinho na liderança dos deputados do PS no Parlamento Europeu. Já foi secretário de Estado da Saúde, no governo de José Sócrates, enquanto Ana Jorge era ministra da pasta.

Pizarro já tem uma carreira política longa, sendo mais conhecido por ter sido candidato à Câmara Municipal do Porto por duas vezes pelo PS, tendo sido derrotado nas duas vezes. Depois de vários episódios tumultuosos na área da saúde nos últimos meses, o cargo do ministério da Saúde já tem novo ocupante.