Manuel Pizarro toma posse e diz sentir-se confortável com novo estatuto do SNS

O sucessor de Marta Temido disse ainda ter ficado satisfeito por o bastonário da Ordem dos Médicos ter "acolhido de forma favorável" a sua nomeação.





O presidente da República deu este sábado posse ao novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, numa curta cerimónia no Palácio de Belém, que durou cerca de quatro minutos e na qual esteve presente a antecessora, Marta Temido.



A curta cerimónia contou com a presença do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, do primeiro-ministro, António Costa, e ainda da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.



Na tradicional fase de cumprimentos, Marcelo Rebelo de Sousa deu um abraço prolongado a Marta Temido, que deixa oficialmente o cargo, e que recebeu também um cumprimento de António Costa.