Manuel Pizarro vai encontrar "outra forma de servir a Saúde dos portugueses", diz Costa

No final da tomada de posse do novo ministro da Saúde, António Costa agradeceu, mais uma vez, "toda a dedicação, empenho e serviço prestado ao país, aos portugueses, pela drª Marta Temido", em particular no período da pandemia de covid-19.