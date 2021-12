Mão-cheia de estrelas Michelin para a cozinha portuguesa

O Guia Michelin Espanha e Portugal 2022, apresentado na terça-feira à noite na cidade espanhola de Valência, atribuiu a primeira estrela ('cozinha de grande nível, compensa parar') aCarlos Teixeira, de 29 anos, estreou-se no Guia Michelin a dobrar: conquistou a primeira estrela Michelin para o, em Reguengos de Monsaraz, e foi um dos dois primeiros portugueses a receber a "estrela verde" - juntamente com o "Il Galo d`Oro", duas estrelas, na Madeira -, atribuída a restaurantes que se destacam pela preocupação com a sustentabilidade.Do, Pedro Pena Bastos, de 31 anos, enalteceu a "mão-cheia de estrelas" que pontua as classificações do Guia Michelin ibérico de 2022.Depois da estrela Michelin que detinha no restaurante "Bon Bon" (Carvoeiro), Louis Anjos conquistou a mesma distinção para o

"Al Sud"

, pouco menos de seis meses depois da abertura.Uma cozinha "louca" - foi assim que Luís Brito, 54 anos, definiu a cozinha doArnaldo Azevedo, de 36 anos, "chef" do, afirmou que a distinção é resultado de "um trabalho de há alguns anos, de toda uma equipa, com uma dedicação todos os dias, com uma dedicação de corpo e alma".

Distinções anteriores mantém-se







Além destas novidades, em 2022, Portugal mantém todas as distinções anteriores e continua a não ter nenhum restaurante com a classificação máxima (três estrelas, "uma cozinha única, justifica a viagem").O país passa assim a contar com sete restaurantes com duas estrelas ("cozinha excelente, vale a pena o desvio") e 26 com uma estrela Michelin.As distinções da edição do próximo ano do guia ibérico foram anunciadas numa gala no auditório do Palau des Arts Reina Sofía, em Valência.

No total, a seleção de 2022 do Guia Michelin ibérico inclui 1.362 restaurantes de Espanha, Portugal e Principado de Andorra, entre os quais 11 têm três estrelas, 40 com duas estrelas e 211 com uma estrela.