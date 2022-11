Maquinistas da Metro Sul do Tejo cumprem segundo dia de greve total

A greve dos operadores de condução, convocada pelo Sindicato dos Maquinistas (SMAQ), iniciou-se na terça-feira, mas nesse dia apenas à prestação de trabalho suplementar, incluindo o trabalho em dia de descanso semanal e a todos os serviços com duração superior a oito horas.Na quarta-feira, hoje e na sexta-feira, a greve abrange “a prestação de todo e qualquer trabalho”. No sábado, a paralisação volta apenas a ser ao trabalho suplementar e a todos os serviços com duração superior a oito horas.Num balanço do primeiro dia de greve, o Sindicato dos Maquinistas indicou à Lusa que houve uma “forte adesão dos trabalhadores”, enquanto a empresa adiantou que da parte da manhã tinham sido efetuadas 25% das circulações programadas.A Metro Transportes do Sul (MTS) explora o Metro Sul do Tejo, sistema de transportes públicos fornecido através do denominado metro ligeiro de superfície nos concelhos de Almada e Seixal, no distrito de Setúbal.