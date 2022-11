Maquinistas da Metro Sul do Tejo em greve

A greve dos operadores de condução, convocada pelo Sindicato dos Maquinistas (SMAQ), iniciou-se na terça-feira, mas nesse dia apenas à prestação de trabalho suplementar, incluindo o trabalho em dia de descanso semanal e a todos os serviços com duração superior a oito horas.Hoje, a greve “à prestação de todo e qualquer trabalho” iniciou-se às 00h00 e irá prolongar-se até às 24h00 de sábado.No sábado, a paralisação volta apenas a ser ao trabalho suplementar e a todos os serviços com duração superior a oito horas.Num aviso divulgado na página da Internet, a empresa Metros Transportes do Sul alerta para a possibilidade de ocorrerem “fortes perturbações na circulação, a partir das 17h00 de dia 15 de novembro e durante todo o dia de 16, 17 e 18 de novembro”.A Metro Transportes do Sul (MTS) explora o Metro Sul do Tejo, sistema de transportes públicos fornecido através do denominado metro ligeiro de superfície nos concelhos de Almada e Seixal, no distrito de Setúbal.Os maquinistas da MTS agendaram a greve para exigir a abertura de negociações, aumentos salariais, progressão na carreira e melhor manutenção dos equipamentos.