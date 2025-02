Marcelo acusa EUA de favorecer a Rússia em detrimento da Europa

José Sena Goulão - Lusa

Num discurso, no jantar em honra do Presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa acusou os Estados Unidos de favorecerem a Rússia em detrimento da União Europeia e de atacarem, sem legitimidade, a soberania de aliados.