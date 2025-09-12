Marcelo afirma que acidente não teve "repercussão negativa" no turismo

Em declarações aos jornalistas após ter almoçado num restaurante português em Berlim, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o turismo "não se ressentiu" após o acidente no Elevador da Glória que provocou 16 mortes em 03 de setembro, em Lisboa.



"O que temos já de dados recolhidos nestes últimos dias, quer em relação a turistas que estavam em Portugal e continuaram em Portugal, quer marcações, reservas, para setembro, outubro e para o futuro (...) (é que) não há sinal de repercussão negativa", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.



O Presidente da República considerou que essa ausência de sinais negativos se deve ao facto de os turistas terem a "exata noção" de que "não se tratou de uma realidade que se parecesse com algo de político ou de natureza de violência política como acontece noutros casos".



"Em segundo lugar, porque tem-se a noção exata de que tudo o que é necessário apurar e está a ser apurado e vai ser apurado, do ponto de vista técnico e dos juízos políticos correspondentes à avaliação técnico está a ser feito", afirmou.



Para Marcelo Rebelo de Sousa, "a noção de que isso está a ser feito de forma exaustiva contribui para esta sensação de que o turismo não é afetado".



Questionado se lhe parece que, além do averiguação das falhas técnicas que motivaram o descarrilamento, também é preciso apurar as responsabilidades políticas de quem tomou essas decisões, o Presidente da República respondeu: "Primeiro, deixe apurar exatamente aquilo que se verificou tdcnicamente".



Marcelo Rebelo de Sousa salientou que o turismo foi precisamente um dos temas que discutiu esta manhã com o Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, na reunião que tiveram na sua residência oficial, o Palácio Bellevue, em Berlim.



O Presidente da República chegou ao palácio por volta das 11:00 (10:00 de Lisboa) e cumprimentou Steinmeier, que o esperava na escadaria, com um abraço - os dois chefes de Estado conhecem-se desde o tempo em que eram professores de Direito e integraram ambos uma associação europeia de docentes.



Os dois presidentes ouviram os hinos nacionais de Portugal e da Alemanha, tocados pela banda do Exército alemão, antes de passarem revista aos três ramos das Forças Armadas alemãs.



No final desta breve cerimónia de boas-vindas os dois chefes de Estado entraram no Palácio Bellevue, onde Marcelo Rebelo de Sousa assinou um livro de honra, tirou uma fotografia oficial e ofereceu duas prendas a Frank-Walter Steinmeier: garrafas de vinho e uma caixa de prata com uma inscrição pessoal.



Depois, tiveram uma reunião - primeiro, a sós, e, depois, com as respetivas comitivas - em que, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, foram discutidas as relações bilaterais, em particular a fábrica da Autoeuropa e a BMW, assim como o projeto conjunto entre o porto de Sines e o porto de Duisburgo.



"Falámos de investimentos que outras empresas têm feito em Portugal e, depois, faláms de turismo: como o turismo alemão tem crescido. Ele próprio estava estupefacto, pois não tinha a noção do crescimento e como substituiu, por exemplo, uma parte do turismo britânico", referiu.



O Presidente da República salientou ainda que discutiu com o seu homólogo os "desafios políticos, sociais, económicos" e geoestratégicos que se vivem atualmente na Europa, em particular na Ucrânia, e também falaram sobre Israel, com Marcelo Rebelo de Sousa a transmitir a Steinmeier o debate que tem havido em Portugal relativamente ao reconhecimento do Estado da Palestina.



Marcelo Rebelo de Sousa encontra-se atualmente numa visita oficial à Alemanha e, esta tarde, depois do encontro com Steinmeier, irá participar no festival Bürgerfest (Festa dos Cidadãos, em português), uma iniciativa cidadã que conta com Portugal como país convidado.