Marcelo afirma que não há alternativa ao confinamento geral

Esta posição foi transmitida por Marcelo Rebelo de Sousa na RTP, durante a primeira parte do debate que travou com a candidata presidencial Ana Gomes, onde também assumiu que, no combate à covid-19, "falhou" o conjunto de medidas de atenuação das restrições no período do Natal.", declarou o Presidente da República, que, neste contexto, se demarcou de uma solução de apenas serem confinados os cidadãos de grupos de risco."Essa ideia não tem dado em nenhum sítio da Europa. A Europa toda está a reconfinar globalmente mais do que Portugal e há mais tempo do que Portugal", sustentou.Interrogado sobre a possibilidade de os estabelecimentos de ensino continuarem abertos, ao contrário do que aconteceu em abril passado, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que o grupo de menor risco "é o das escolas", mas acrescentou que "essa matéria ainda vai ser decidida".Segundo o chefe de Estado,, "todos os partidos" se pronunciaram a favor de uma atenuação das medidas e alguns deles até a favor de um regime "mais permissivo".", disse.





Explicação sobre a mini emergência







Na RTP, o Presidente da República voltou a defender a tese de que, após o período do Natal, em concertação com o primeiro-ministro, António Costa, tomou a decisão de proceder a uma renovação intercalar de oito dias do estado de emergência em Portugal, e não de 15 dias como permite a Constituição em termos de limite.De acordo com o chefe de Estado, logo, os números de novos casos de infeção que então chegavam "eram baixos, mas havia já a sensação de que chegariam depois números bem mais elevados".", referiu.Agora, de acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, "esses números fidedignos" já existem.





Porquê esperar até quarta-feira







Questionado sobre a razão de ter de se esperar por quarta-feira até que sejam conhecidas as novas medidas restritivas de combate à covid-19, o Presidente da República apontou que os números de fim de semana "são números sempre mais baixos por causa do fecho dos laboratórios".", justificou.Além da questão relativa à flexibilização das medidas para o período do Natal, o chefe de Estado assumiu também a responsabilidade do que "".", observou.Entre outros aspetos em relação à situação epidemiológica de Portugal,

"É um processo que pode ser para um ano e meio e não para o dia seguinte", concluiu.