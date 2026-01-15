Marcelo afirma unidade entre Portugal e Estónia "agora e sempre"

"Estamos juntos, estamos coesos e estamos firmes", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa, tendo ao seu lado o Presidente da Estónia, Alar Karis, que recebeu hoje, com honras militares, no início da sua visita de Estado a Portugal.

Numa declaração de cerca de cinco minutos, feita em português, o chefe de Estado referiu que "a Europa vive há mais de três anos e meio a afrontosa e ilegal violação da soberania e da integridade territorial da Ucrânia pela Federação Russa, ameaça óbvia à paz e à segurança europeias".

Marcelo Rebelo de Sousa descreveu a posição de Portugal e da Estónia, país membro da União Europeia e da NATO desde 2004, como de apoio constante "sem hesitações ou ambiguidades" à Ucrânia.

O Presidente da República referiu também que "Portugal tem estado na Estónia a cooperar militarmente nos últimos anos", onde "está hoje em missão da NATO, de policiamento aéreo", e que os dois países colaboram "noutros domínios, como o da ciberdefesa".

"É neste contexto que a presente visita de Estado permite reforçar a cooperação política, diplomática, militar, económica, científica, educativa e tecnológica e abrir caminhos na colaboração a pensar no futuro. E, antes de tudo, dizer a todos, nos nossos países e fora deles, que estamos juntos, estamos coesos e estamos firmes", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve na Estónia em outubro do ano passado, para uma reunião do Grupo de Arraiolos, que junta presidentes sem poderes executivos de países da União Europeia, e foi recebido por Alar Karis no Palácio Presidencial.