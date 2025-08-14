Marcelo assinala "notável trajetória política" do ex-líder do PS/Madeira

"Foi com pesar que o Presidente da República recebeu a notícia da morte de Emanuel Jardim Fernandes, que liderou o Partido Socialista-Madeira durante 14 anos e teve uma notável trajetória política, marcada pelo exercício de funções muito diversas, todas de elevada responsabilidade e relevância", lê-se numa nota oficial divulgada pelo Palácio de Belém.

Marcelo lembra que, além de autarca, Jardim Fernandes foi deputado ao Parlamento Europeu, à Assembleia da República e à Assembleia Legislativa Regional da Madeira.

"À família, amigos e ao Partido Socialista, o Presidente da República expressa as mais sentidas condolências, esperando que encontrem consolo no legado que permanece", lê-se ainda na nota.

Emanuel Jardim Fernandes, que morreu na quarta-feira com 81 anos, era advogado de profissão, foi um dos "principais rostos" do PS/Madeira quando foi criado, tendo sido eleito deputado para a Assembleia Legislativa Regional na primeira legislatura, em 1976.

Manteve-se no parlamento madeirense durante várias legislaturas e tornou-se presidente do PS/Madeira em 1980, cargo que desempenhou até 1993, tendo voltado depois à liderança em 1996.

Também foi deputado na Assembleia da República por duas vezes (1983-1985 e 1991-1995) e no Parlamento Europeu entre 2004 e 2009.