Marcelo defende combate à pobreza e superação da injustiça

Lusa 10 Jun, 2017, 11:14 / atualizado em 10 Jun, 2017, 11:17 | País

No seu discurso comemorativo do 10 de junho, no Porto, o chefe de Estado destacou que "são muitos os caminhos que concluem esse desígnio", considerando que é mais "aquilo que nos aproxima do que o que nos afasta".

Marcelo Rebelo de Sousa destacou os portugueses dentro e fora do país, considerando que é "missão de todos respeitar" quem deu e dá liberdade.