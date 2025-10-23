Marcelo descreve Pinto Balsemão como "um Lutador a promover causas e nunca desistir"

Marcelo Rebelo de Sousa fez um curto discurso, na missa de corpo presente do antigo primeiro-ministro, que decorreu no Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, descrevendo o antigo político e jornalista como um home que lutou na promoção de causas sem nunca desistir dos ideias democráticos e de liberdade.

Nesta despedida para além da presença do presisdente da República estiveram também figuras de destaque como o primeiro-ministro, Luís Montenegro, Cavaco Silva, Manuela Ferreira Leite e Leonor Beleza.O funeral será reservado à família.