Marcelo destaca ato de solidariedade de ex-autarca que morreu

Num discurso na fábrica da Autoeuropa, em Palmela, após uma cerimónia de assinatura de um acordo entre o Governo e a Volkswagen, Marcelo Rebelo de Sousa salientou, perante representantes do grupo alemão, que Portugal é um país composto por um povo "particularmente solidário" e que a morte de Carlos Dâmaso é um "episódio tradutor" dessa solidariedade.

O chefe de Estado frisou que, em Portugal, nas freguesias pequenas, com menos de 150 habitantes, "o presidente da junta é eleito não em eleições clássicas, mas numa reunião de moradores".

No caso do ex-autarca, Marcelo Rebelo de Sousa salientou que, há quatro anos, nessa reunião de moradores, Carlos Dâmaso, então presidente, foi derrotado e substituído pelo atual titular do cargo naquela junta, e eram agora ambos novamente candidatos ao cargo nas eleições autárquicas de 12 outubro.

"Sucede que eram também amigos e vizinhos. Sucede que o atual presidente da junta emprestou o seu trator ao antigo presidente da junta e candidato a presidente, tendo como missão combater as chamas, mas também defender a sua terra e as suas vacas", referiu.

Marcelo Rebelo de Sousa frisou que foi ao serviço dessa missão que Carlos Dâmaso morreu, "salvando a aldeia das chamas, mas salvando também os bens daquele que o tinha vencido na última autárquica, com o trator desse atual presidente da junta".

"Eu acho que isto é um exemplo extremo da solidariedade entre pessoas, entre portugueses", disse, frisando que não podia deixar de relacionar esse ato de solidariedade com a cerimónia que se realizou hoje na Autoeuropa, em que foi assinada uma declaração conjunta de intenções entre o grupo Volkswagen e o Governo português para a produção do carro elétrico ID.EVERY1.

O chefe de Estado defendeu que a Autoeuropa só chegou ao dia de hoje "por força de uma solidariedade entre dois países", Portugal e Alemanha, do grupo Volkswagen, do município de Palmela e dos sucessivos governos portugueses, incluindo o atual.

Marcelo Rebelo de Sousa vai marcar esta tarde presença no funeral de Carlos Dâmaso, que está marcado para as 17:30 em Vila Franca do Deão, concelho da Guarda.

Carlos Dâmaso, de 43 anos, foi a primeira vítima mortal dos incêndios deste ano, e morreu enquanto combatia o fogo que deflagrou na aldeia vizinha de Pêra do Moço e avançava em direção a Vila Franca do Deão.

O corpo carbonizado do empresário agrícola foi encontrado ao final da manhã de sexta-feira, numa das suas propriedades, junto à sua terra natal.

Carlos Dâmaso presidiu à Junta de Freguesia de Vila Franca do Deão, no município da Guarda, durante 12 anos, tendo sido eleito pelo PS, e era novamente candidato à freguesia local nas autárquicas de 12 de outubro, mas desta vez pela coligação PG-PELA Guarda -- NC/PPM, do atual presidente da Câmara, Sérgio Costa.

Era casado e deixa uma filha de 11 anos.