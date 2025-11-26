Marcelo destaca contingente militar na Eslováquia e defende reforço das relações económicas

"A cooperação na defesa, política, diplomática está a ir rapidamente, e bem. É preciso que a cooperação na economia vá ao mesmo ritmo", declarou Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, em Lisboa, onde recebeu o Presidente da Eslováquia, Peter Pellegrini, que hoje iniciou uma visita de Estado de dois dias a Portugal.

Sobre a cooperação no plano da defesa, dirigindo-se para o seu homólogo, o chefe de Estado português afirmou: "As vossas fronteiras são as nossas fronteiras".

"Portugal e a Eslováquia vão continuar a trabalhar no plano militar, no plano político-diplomático, mas também noutros planos, mais do que no passado, em conjunto, para reforçar a aliança comum", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que na reunião de hoje os dois falaram da "procura de uma paz justa e duradoura na Ucrânia", e também da União Europeia "e da problemática do alargamento", entre outros temas europeus e internacionais, e das relações bilaterais.

Quanto às relações bilaterais, considerou que a cooperação "é cada vez mais dinâmica", mas que "é preciso ir mais longe" no plano da economia e das finanças.

"Por isso, foi com alegria que vimos na delegação presidencial vir um responsável num domínio que é social mas tem relevância económica, a saúde, e o governador do Banco Nacional da Eslováquia", realçou.

O Presidente da República qualificou esta visita como "um momento muito significativo para as relações entre Portugal e a Eslováquia", que acontece "20 anos depois" da última visita de um chefe de Estado eslovaco a Portugal, "uma eternidade", comentou.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou a sua ida à Eslováquia há menos de um ano, em dezembro de 2024, em visita à força nacional destacada em missão da NATO na base militar de Lest, ocasião em que foi recebido pelo seu homólogo eslovaco, Peter Pellegrini, em Bratislava.

"À solicitação eslovaca, nós respondemos imediatamente de modo afirmativo, apesar dos compromissos existentes na NATO, na União Europeia e nas Nações Unidas, e que são muito volumosos sobretudo no continente africano", salientou.