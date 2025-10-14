País
Marcelo diz que interpretação dada às palavras de Costa "não corresponde ao que está escrito"
Foto: António Pedro Santos - Lusa
À margem de uma iniciativa, em Sesimbra, o presidente da República comentou a polémica gerada pelo prefácio de António Costa, último livro do constitucionalista Vital Moreira.
É um ideia particularmente relevante tendo em conta que depois do pedido de demissão de António Costa, em novembro de 2023, na sequência da operação influencer, Marcelo Rebelo de Sousa recusou dar posse a outro chefe do Governo da área socialista Mário Centeno, optando por dissolver o parlamento e convocar eleições apesar de haver um Governo com apoio maioritário.
O chefe de Estado entende que a mensagem de António Costa não está a ser bem interpretada.