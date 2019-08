Partilhar o artigo Marcelo diz que revisão da lei da greve "não está na ordem do dia" e "não é uma prioridade" Imprimir o artigo Marcelo diz que revisão da lei da greve "não está na ordem do dia" e "não é uma prioridade" Enviar por email o artigo Marcelo diz que revisão da lei da greve "não está na ordem do dia" e "não é uma prioridade" Aumentar a fonte do artigo Marcelo diz que revisão da lei da greve "não está na ordem do dia" e "não é uma prioridade" Diminuir a fonte do artigo Marcelo diz que revisão da lei da greve "não está na ordem do dia" e "não é uma prioridade" Ouvir o artigo Marcelo diz que revisão da lei da greve "não está na ordem do dia" e "não é uma prioridade"

Tópicos:

Motoristas, Rodoviários, Siza,